Grécia frustra investidor e Bovespa fecha em leve queda

O Ibovespa teve baixa de 0,13 por cento, a 65.831 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 7,95 bilhões de reais.

Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,04 por cento às 18h35 (horário de Brasília), enquanto o S&P 500 subia 0,13 por cento.

Pela manhã, a bolsa brasileira operou em alta com a expectativa de que o acordo na Grécia fosse anunciado nesta quarta, o que não ocorreu. Em 2012, o Ibovespa já subiu 16 por cento, em meio a menores temores com os desdobramentos da crise de dívidas soberanas na Europa.

"O mercado ainda está no aguardo do que vai acontecer. Também foi um dia tranquilo em indicadores", afirmou o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos.

Ele lembrou que reuniões de líderes partidários da Grécia foram adiadas diversas vezes, mas o mercado ainda acredita que uma decisão será tomada nos próximos dias. "Até porque os líderes da Europa estão pressionando."

As ações dos setores de petróleo e de mineração foram as que mais pressionaram o Ibovespa. A preferencial da Petrobras caiu 0,66 por cento, a 25,43 reais. A também petroleira OGX perdeu 0,86 por cento, a 17,31 reais.

A preferencial da Vale recuou 0,73 por cento, a 43,65 reais. MMX,com queda de 4,47 por cento, a 8,55 reais, foi a pior do índice.

Na ponta contrária, Redecard avançou pelo segundo dia consecutivo, após o anúncio do Itaú Unibanco, que fará uma oferta pública pelas ações da operadora de cartões. O papel subiu 2,82 por cento, a 36,40 reais, acima do valor máximo que o banco pretende pagar, de 35,00 reais.

Itaú também foi destaque positivo, com ganho de 2,2 por cento, a 37,20 reais. Pela manhã, a instituição estimou uma alta de 14 a 17 por cento em sua carteira de crédito em 2012.

Fora do índice, Triunfo foi novamente o destaque, dessa vez de alta, subindo 6,54 por cento, a 8,15 reais, após a empresa conceder mais informações sobre os investimentos que fará no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo. Nas últimas duas sessões, o papel havia caído cerca de 13 por cento.

