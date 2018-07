Grécia leva Wall St para perto da máxima em 7 meses

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,57 por cento, para 12.874 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 0,68 por cento, para 1.351 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,95 por cento, para 2.931 pontos.

A ação da Apple fechou acima de 500 dólares pela primeira vez, após um ganho de 1,9 por cento, levando o Nasdaq a fechar acima da máxima em 11 anos.

Parlamentares gregos aprovaram cortes drásticos em salários, aposentadorias e empregos no domingo como preço pelo pacote de resgate de 130 bilhões de euros oferecido pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ao todo, 199 dos 300 parlamentares apoiaram o projeto, mas 43 deles de dois partidos do governo do primeiro-ministro Lucas Papademos, os socialistas e conservadores, rebelaram-se ao votarem contra o projeto. Eles foram imediatamente expulsos de suas legendas.

Doug Roberts, vice-presidente de estratégia de investimentos do site ChannelCapitalResearch.com, disse que há certo ceticismo sobre a possibilidade de os gregos aceitarem as reformas. Mas as condições atuais do mercado fazem com que seja difícil para gestores financeiros evitar ações.

"Administradores de fundo mútuos têm um instinto de rebanho e se todo mundo está jogando o jogo, com dinheiro rendendo zero, eles têm de participar", disse Roberts.

O S&P atingiu na semana passada sua maior alta em 7 meses e está em alta superior a 25 por cento em relação à mínima atingida no início de outubro, parcialmente em função das apostas de que as reformas seriam aprovadas.

"Você tem de respeitar o fato de que o mercado tem sido tão forte como tem sido, mas não compraríamos com base nessa força", disse Bruce McCain, vice-presidente de estratégia de investimentos no Key Private Bank em Cleveland.