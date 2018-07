Grécia não tem dinheiro para fazer pagamentos em junho ao FMI, diz ministro A Grécia não conseguirá pagar dívidas ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no mês que vem a menos que chegue a um acordo com credores, disse seu ministro do Interior neste domingo, nos comentários mais explícitos de Atenas até o momento sobre a probabilidade de um 'default' se as negociações falharem.