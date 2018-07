Grécia tem recursos até março, diz premiê

As necessidades de empréstimo da Grécia estão cobertas até meados de março, e até o momento Atenas tem atingido as metas estabelecidas em seu plano de austeridade, disse o primeiro-ministro grego, George Papandreou, à rede BBC ontem. "Neste momento, não temos a necessidade de empréstimos", respondeu o premiê a uma pergunta sobre novas emissões de papéis da dívida grega na próxima semana. Preocupações do mercado em relação à crescente dívida da Grécia prejudicaram o euro nas últimas semanas.

Papandreou disse que apesar dos protestos contra medidas de austeridade adotadas para combater a crise, ele acredita haver um amplo apoio na sociedade grega para as rigorosas reformas econômicas. "Mesmo com medidas de austeridade, e elas doem, temos agora o apoio em torno de 50% a 60% da população para as medidas, e o governo também tem esse apoio", disse Papandreou.

A Grécia tem um dos maiores déficits públicos da Europa e prometeu reduzir seu endividamento nos próximos três anos. O governo grego planeja cortar o déficit público dos atuais 12,7% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,8%. A dívida pública grega já supera os 100% do PIB.

"O que estamos vendo aqui, e eu só vi isso durante os Jogos Olímpicos em 2004, é um verdadeiro sentimento de unidade do povo grego de querer fazer uma mudança", disse ele, culpando a administração anterior pelos problemas.

Papandreou disse que os parceiros da União Europeia devem continuar a oferecer apoio político a Atenas, enquanto o país luta para pôr as finanças públicas de volta a um caminho sustentável. "Vamos sentar com as autoridades da UE, a Comissão e o Banco Central Europeu, vamos ver o progresso que estamos conseguindo, como estamos nos saindo no plano de estabilidade e crescimento que apresentamos", disse ele.

Líderes europeus pediram na semana passada à Grécia que fizesse novos cortes de despesas e de salários do setor público para conter seu endividamento, sob a ameaça de sofrer sanções da União Europeia.

"Estamos atingindo as metas, superamos as metas em janeiro, então estamos nos saindo bem. Se precisarmos de medidas adicionais, tomaremos medidas adicionais a fim de reduzir nosso déficit este ano em 4%. Nós estamos prontos para agir, se necessário."

PACOTE

Papandreou afirmou que a Grécia não espera um pacote de resgate econômico da União Europeia. Porém, pediu apoio político para recuperar a sua credibilidade junto aos mercados financeiros. "Precisamos da ajuda para que possamos conseguir empréstimos com as mesmas taxas de outros países, e não com taxas elevadas que minam a nossa capacidade de fazer as mudanças que precisamos fazer."

Ele disse que seu partido foi eleito no ano passado com a promessa de mudanças, para as quais ele tem o apoio do povo grego. "Deem-nos tempo, deem-nos apoio - e não estou falando sobre apoio financeiro, mas político - para mostrarmos que o que estamos falando está sendo implementado e que temos credibilidade novamente", afirmou.

