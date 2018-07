Greenpeace busca adesões por lei contra desmatamento

"Não acredito que a grande bancada ruralista no Congresso impeça a lei do desmatamento de ser aprovada", afirma o diretor da Campanha Amazônica do Greenpeace, Paulo Adario, durante evento na manhã desta sexta-feira, na Cúpula dos Povos da Rio+20. "Apesar de tantos deputados e senadores acusados de corrupção, os políticos brasileiros votaram em favor da Lei da Ficha Limpa por pressão da sociedade civil. A lei contra o desmatamento pode ir pelo mesmo caminho."

A Lei do Desmatamento Zero propõe que o governo proíba o corte de floresta nativa no Brasil e a emissão de autorizações para novos desmatamentos. No evento, o ambientalista desafiou a presidente Dilma Rousseff a assinar o documento. "Ela é uma cidadã como qualquer outro brasileiro e não há qualquer restrição à sua participação", disse Adario.

O diretor executivo internacional do Greenpeace, Kumi Naidoo, também cobrou ações da presidente. "Quando sentamos para discutir as questões ambientais, ela concorda, mas depois não há resultados práticos", disse o ambientalista sul-africano. Participaram do evento representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Movimento dos Sem Terra (MST).