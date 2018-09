Greenpeace despeja 5 toneladas de peixe em Paris

Em um protesto inusitado, o grupo ambientalista Greenpeace despejou cinco toneladas de cabeças de atum na frente do Ministério da Agricultura da França nesta segunda-feira, 17. Veja também: Vídeo da BBC Parte primeiro navio baleeiro japonês para a caça na Antártica A manifestação em Paris tinha como objetivo pedir a proibição da pesca do atum vermelho. A proibição serviria para preservar a espécie, uma das mais exploradas pela indústria pesqueira. O Greenpeace afirma que o protesto demonstra o apoio da organização à reunião da Comissão Internacional pela Preservação do Atum Atlântico, realizada até o dia 24 de novembro em Marrakesh, no Marrocos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.