Greenpeace diz que comprou terreno em local de pista de Heathrow O Greenpeace anunciou que comprou um terreno no local proposto para a terceira pista de Heathrow, em Londres, na tentativa de impedir os planos de expansão do aeroporto. O anúncio do Greenpeace vem no momento em que ministros estão perto de aprovar a expansão, que custaria 9 bilhões de libras. A decisão deve ser tomada antes do fim do mês. O Greenpeace pretende dividir a terra em milhares de pequenos lotes, cada um com um dono diferente, além de construir redes de túneis ao longo do terreno. A atriz Emma Thompson e o comediante Alastait McGowan estão entre as pessoas que assinaram a escritura na última sexta-feira, segundo o Greenpeace. John Sauven, diretor do Greenpeace, disse em um comunicado: "como os novos donos do terreno onde o governo planeja construir a pista, vamos resistir a todas as tentativas de compra compulsória e representar milhões de pessoas ao redor do mundo em qualquer sindicância". Em um comunicado em resposta ao anúncio do Greenpeace, a BBA, operadora do aeroporto e unidade da espanhola Grupo Ferrovial, disse: "até que o governo tome uma decisão, as perguntas sobre questões legais ou potenciais compras de propriedades são puramente hipotéticas". "A BAA já montou esquemas para lidar com questões difíceis relacionadas aos moradores locais e ao processo de expansão. Temos o compromisso de trabalhar com a comunidade."