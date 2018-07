Greenpeace lista empresas de eletrônicos mais 'verdes'

Em uma escala de 0 a 10, a Nokia atingiu 7,5. A Sony Ericsson, segunda no ranking, somou 6,9 pontos. Segundo o Greenpeace, a Nokia avançou no compromisso de retirar substâncias tóxicas, como os compostos de bromo, dos celulares.

As empresas consideradas menos ecológicas do setor de eletroeletrônicos foram a japonesa Nintendo e a chinesa Lenovo. O objetivo da lista é orientar o consumidor e pressionar as 18 maiores empresas do setor.

CONSERVAÇÃO

Pantanal é vulnerável, mas bem preservado

Novo estudo sobre desmatamento no Pantanal confirma tendência de desmatamento no planalto pantaneiro, mas também aponta para boas condições de conservação na planície. "Em comparação a biomas como a Mata Atlântica, o Pantanal está bem conservado", afirma Michael Becker, Coordenador do Programa Pantanal da WWF Brasil. O estudo, divulgado esta semana, é resultado de um consórcio de ONGs, Embrapa Pantanal e Fundação Avina. No planalto nascem os rios que alimentam os regimes sazonais de cheias e vazantes da planície. "Na parte alta resta apenas 41% de cobertura vegetal original, enquanto na planície esse porcentual é de 86%", diz Becker.

FAUNA

Ave aquática de Madagáscar é extinta

O mergulhão-de-alaotra (foto), ave aquática natural da ilha de Madagáscar, está oficialmente extinto, segundo a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). A ave não é vista desde 1985.

A principal causa da sua extinção foi a introdução no hábitat de um peixe carnívoro, que se tornou seu predador. De acordo com a IUCN, a extinção do mergulhão mostra como aves de regiões úmidas são sensíveis a mudanças ecológicas. / KARINA NINNI, ESPECIAL PARA O ESTADO, com EFE