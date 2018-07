Greenpeace não fará protestos O Greenpeace não organizará grandes protestos durante a reunião do clima no Catar, segundo Hoda Baraka, chefe de Comunicação do Projeto do Greenpeace para o Mundo Árabe e Mediterrâneo. "Por causa de problemas práticos, em um país no qual não temos escritórios, decidimos não organizar eventos visuais como costumamos fazer em outras conferências", disse.