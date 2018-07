Greenpeace protesta contra exploração de petróleo

Segundo o Greenpeace, os manifestantes estavam com os corpos cobertos por uma pasta negra que simulava petróleo e percorreram a orla de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. O gesto simbólico representou o perigo real de acidentes envolvendo plataformas de petróleo em águas profundas.

Os voluntários manchados de óleo também carregaram cartazes com os dizeres "Cuidado com a sua praia", uma referência ao recente vazamento de óleo no Golfo do México, nos Estados Unidos, e aos impactos do plano brasileiro de investir no pré-sal.