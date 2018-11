Greenpeace protesta em frente a cúpula no Itamaraty A Polícia Militar do Distrito Federal (DF), com a ajuda do serviço de segurança do governo brasileiro, prendeu nesta quinta-feira manifestantes do Greenpeace que protestavam em frente ao Palácio do Itamaraty, onde está sendo realizada a cúpula do Ibas (Índia, Brasil e África do Sul) e do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China).