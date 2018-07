Greenpeace protesta no Rio contra empresa de petróleo Simulando um combate entre executivos e baleias, 30 ativistas do Greenpeace promoveram hoje de manhã, no Rio de Janeiro, um protesto contra a Perenco, empresa franco-britânica de exploração de petróleo e gás. Segundo o Greenpeace, a empresa é dona de duas áreas que estão sendo preparadas para exploração de petróleo e gás em Abrolhos, área de preservação marinha na Bahia usada por baleias para se reproduzir.