Grêmio pode ''facilitar'' para o Flamengo

Alheia à polêmica, a equipe tenta recobrar o ânimo e não se deixar abalar pelo empate com o Goiás. Ciente da importância da partida com o Corinthians, no domingo, o presidente Marcio Braga ligou para antigos campeões do clube e os convocou a motivar os jogadores na busca do título brasileiro.

Pedido feito, pedido aceito. Na reapresentação de ontem, que mais uma vez não contou com a presença de Adriano, liberado como de costume do primeiro treino da semana, Júlio César "Uri Geller", Adílio e Nunes conversaram com o elenco. Em vez de críticas, apoio irrestrito. "Nós estamos com vocês e tenho certeza de que Zico, Júnior e Rondinelli também estão", discursou Adílio.