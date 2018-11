Grêmio tenta liberar Ortemán e Souza para domingo Líder do Campeonato Brasileiro, o Grêmio quer contar o mais rápido possível com Souza e o uruguaio Ortemán, contratados recentemente, mas que só podem atuar após o dia 3 de agosto, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite a inscrição de jogadores que estavam no exterior. A expectativa do clube é de que os dois possam estrear contra o Vitória, no domingo. "A documentação desses atletas deve estar sendo encaminhada durante a semana e, conseqüentemente, registrados na sexta-feira, se tudo ocorrer na forma como esperamos", afirmou Rodrigo Caetano, diretor executivo do clube, em entrevista à Rádio Gaúcha. A esperança do Grêmio é de que a CBF antecipe a data de inscrição de jogadores que estavam fora do Brasil, já que no dia 3 de agosto a entidade estará fechada, por ser um domingo. No entanto, a CBF ainda não comunicou se fará qualquer alteração no dia de abertura do mercado.