Grêmio x N. Hamburgo vale título do 1.º turno Grêmio e Novo Hamburgo decidem o primeiro turno do Campeonato Gaúcho hoje, no Estádio Olímpico. O vencedor garante vaga na final, que será disputada contra o campeão do segundo turno. Um time pode ser campeão evitando a decisão se levar os dois turnos. Leandro, machucado, desfalca o Grêmio. No Novo Hamburgo, Rodrigo Mendes cumpriu suspensão e deve ser a novidade.