Greve atinge 3,5 mil policiais civis de Goiás

Em nota publicada no site do sindicato, o diretor jurídico do Sinpol, Rainel Mascarenhas Rufo, afirma que o Governo do Estado concedeu aumento salarial apenas para os delegados da Polícia Civil e desconsiderou os demais agentes civis. "É essa a razão de pedirmos o que pedimos. O governo agiu covardemente desprezando os outros policiais e simplesmente fechou as negociações conosco."

Nesta quinta-feira, 19, o diretor parlamentar do Sinpol, Marcos Mendes, diz que a última assembleia da categoria aconteceu na última semana e ainda não há previsões para uma negociação.

O Sinpol afirma que são 400 profissionais distribuídos em 19 municípios e em 26 unidades que interromperam quase 13 mil investigações em função da greve. Apenas ocorrências de crimes graves são registradas nos Distritos Policiais.