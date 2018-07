Greve da polícia atinge emissão de 2ª via de documento Os efeitos da greve dos policiais civis, que começou em 16 de setembro, já são sentidos na emissão da segunda via de documentos como RG e Carteira de Habilitação nos postos do Poupatempo da capital paulista. Muitas pessoas vítimas de furtos e roubos vêm abrindo mão da isenção da taxa, garantida por lei, ou tiram novo documento sem invalidar os antigos por não conseguir registrar boletim de ocorrência. A assistente financeira Eliane Vieira teve a porta de sua casa arrombada na madrugada da quarta-feira passada e, ao acionar a polícia, foi orientada a registrar o furto na Delegacia Eletrônica - serviço de registro de ocorrências na internet da Secretaria da Segurança Pública. Até a manhã de ontem, o site informava que o registro não tinha sido analisado por causa da ?grande quantidade de boletins eletrônicos para avaliação?. ?Então decidi fazer de uma vez toda a documentação, pois estou há uma semana dirigindo sem habilitação?, disse. Ela ficou das 12h às 17h30 no Poupatempo da Sé, e, ao chegar em casa, acessou o site da secretaria e obteve a resposta ao pedido de registro da ocorrência: indeferido, pois seu caso exigiria a presença dela em um DP. ?Já nem sei o que fazer. Pelo jeito vou passar uns três dias em delegacias.? Muitas vítimas de furto e roubo relataram peregrinações por DPs, onde policiais as recebiam com a mesma argumentação: estavam em greve, e elas deveriam buscar a Delegacia Eletrônica ou ir direto ao Poupatempo. As informações são do Jornal da Tarde.