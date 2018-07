Greve da polícia não atrapalha blocos de carnaval do Rio

Alheios à greve dos policiais, milhares de foliões saíram às ruas nesse fim de semana em pelo menos 105 blocos. Hoje, o bloco da cantora Preta Gil arrastou uma multidão que lotou a Avenida Rio Branco, no Centro da cidade. Preta homenageou os cantores Wando e Whitney Houston, mortos na quarta-feira e ontem, respectivamente.

As atrizes Carolina Dieckmann e Sheron Menezes foram as madrinhas da apresentação e di vidiram o carro de som com a cantora. O repertório de Wando também foi lembrado no bloco Fogo e Paixão, que desfilou no Largo do São Francisco, também no Centro.

As apresentações do período pré-carnaval tiveram forte policiamento. De acordo com o porta-voz da PM, coronel Frederico Caldas, os jogos no Engenhão também foram bem policiados.

A Secretaria de Ordem Pública também combateu os "mijões". Só na manhã de ontem, 52 pessoas que urinavam nas ruas foram detidas quando desfilavam no Suvaco de Cristo. Desde 20 de janeiro, quando teve início o período pré-carnavalesco, a SEOP deteve 337 pessoas por não usarem os banheiros químicos - 22 eram mulheres.