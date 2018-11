Greve de coletivos pode afetar 250 mil em Florianópolis Os trabalhadores do transporte coletivo de Florianópolis, em Santa Catarina, entraram em greve na manhã de hoje. Segundo a Secretaria Municipal dos Transportes e Terminais, cerca de 250 mil pessoas devem ser afetadas pela paralisação. De acordo com o Sindicato, a população vem sendo avisada desde o último sábado sobre a paralisação dos trabalhadores, que reivindicam melhores condições de trabalho, garantia dos empregos, investimentos no transporte coletivo urbano e protestam contra o aumento da tarifa.