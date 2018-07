Greve de controladores cancela voos na França

Diversos voos foram cancelados nesta terça-feira nos dois principais aeroportos de Paris por causa de uma greve de cinco dias dos controladores de voo da França.

Metade dos voos do aeroporto de Orly e 25% dos do Charles de Gaulle tiveram de ser suspensos por causa do protesto, afetando principalmente os serviços domésticos.

Os aeroportos de Grenoble, La Rochelle, Chambéry, Pau e Biarritz tiveram de ser completamente fechados.

Os funcionários decidiram iniciar a paralisação para protestar contra um projeto recém-aprovado de unificação dos sistemas de controle de voo de seis países - França, Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Atualmente, a região conta com 27 sistemas de controle de tráfego aéreo diferentes. A iniciativa visa simplificar esses sistemas, reduzindo o custo em cerca de 20%, e deve entrar em prática a partir de 2012.

Quatro sindicatos franceses de controladores de voo, porém, dizem que o projeto pode afetar os empregos dos 4,4 mil funcionários do setor no país.

No entanto, o maior sindicato do ramo no país, que responde por 54% dos trabalhadores de controle do tráfego, não aderiu ao protesto.