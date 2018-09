Greve de correios suspende Sedex 10 e Sedex Hoje

"A empresa está convencida de que fez o melhor possível no sentido de evitar a paralisação, a empresa vem negociando há praticamente dois meses com reuniões periódicas a respeito do acordo coletivo", disse Pinheiro, em entrevista concedida à imprensa. Segundo Pinheiro, 32% dos 109 mil funcionários dos Correios aderiram à paralisação - a adesão seria menor nas áreas administrativas e maior nas operacionais, com a maioria dos grevistas sendo composta por carteiros.

Os Correios ofereceram proposta que incluía R$ 800 de abono, reajuste de salário de 6,87% e aumento linear de R$ 50 a partir de janeiro de 2012. A Fentect rejeitou a oferta. A categoria reivindicava, entre outras coisas, aumento real de R$ 400, piso salarial de R$ 1.635 e vale refeição/alimentação de R$ 30 - os Correios ofereceram R$ 25.

"Nosso atendimento continua a existir, mas com precariedade na entrega das cartas. Vamos demorar mais para entregar cartas à população", disse Pinheiro. "Enquanto a greve persistir, não há negociação. Estamos avaliando se devemos tomar alguma atitude jurídica ou não."