Greve de empresa terceirizada afeta aeroporto em SP

Por conta disso, foi ativado plano de contingência, com substituição dos funcionários grevistas por servidores de outras unidades da Polícia Federal para garantir a normalidade do controle migratório. De acordo com a PF, o órgão está em dia com suas obrigações contratuais com a terceirizada. O reforço de policiais será mantido por tempo indeterminado, até que seja solucionado o problema.

A interrupção do serviço por parte da empresa, de acordo com a PF, implica em descumprimento de cláusula contratual e pode acarretar em aplicação de multa, rescisão do contrato e até impedimento para contratar com o Governo Federal.