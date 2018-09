Greve de lixeiros em Curitiba dura apenas um dia

O valor definitivo do reajuste, assim como as negociações referentes a outros 81 itens da pauta de reivindicação da categoria, como redução na jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, continuarão sendo discutidos com a empresa até o dia 23 de março, segundo nota emitida pelo TRT-PR.

O presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba e Região (Siemaco), Manassés Oliveira, comunicou no final desta tarde que houve o imediato restabelecimento do serviço público essencial. Caso o serviço não fosse restabelecido, o Siemaco teria que pagar multa de R$ 100 mil por dia.