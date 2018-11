Greve de médicos para postos de saúde em Sorocaba Os médicos da rede municipal de saúde de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, entraram em greve hoje. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos, Antonio Sérgio Ismael, a paralisação atingiu os dois prontos-socorros municipais e as 29 unidades de atendimento. Eles reivindicam reposição salarial de 166%. Como a prefeitura obteve liminar obrigando a categoria a manter pelo menos 60% dos médicos no atendimento, a maioria compareceu aos postos de trabalho, mas ficou de braços cruzados. Apenas os casos considerados de emergência foram atendidos. Houve filas e princípio de tumulto em alguns postos.