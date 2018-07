Greve de médicos prejudica pacientes em Ribeirão Preto

Foram interrompidos os procedimentos considerados não urgentes, como consultas, exames e até alguns tipos de cirurgias. Situação parecida enfrentou a Beneficência Portuguesa, onde se somados os atendimentos ambulatoriais e seletivos, foram prejudicados mais de 300 pacientes. Foram mantidos os atendimentos de urgência e emergência, além das internações.

No fim da tarde, médicos realizaram protestos em Ribeirão Preto e cidades da região. Eles seguem a reivindicação nacional da categoria, que é contra a contratação de profissionais de outros países para atuar no Brasil sem que antes cumpram uma série de requisitos. Em Ribeirão, a concentração aconteceu na esplanada do Theatro Pedro II.

Uberlândia

No Triângulo Mineiro, também aconteceram protestos e houve prejuízos ao atendimento dos pacientes. Em Uberlândia (MG), algumas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) funcionaram de forma parcial durante o dia, parando em alguns momentos. Na cidade, os médicos também saíram às ruas em protesto.