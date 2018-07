Greve de médicos residentes tem alto índice de adesão

A greve dos médicos residentes, que teve início ontem em todo o País, conta com adesão de 80% da categoria, segundo a Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR). O índice corresponde a cerca de 17,5 mil profissionais.

Anteontem, o Ministério da Saúde ofereceu aumento de 20% na bolsa mensal, a partir do Orçamento de 2011. De acordo com a ANMR, assembleias estão sendo realizadas em todos os Estados para discutir a proposta, mas as respostas até o final do dia foram negativas quanto à aceitação.

A categoria reivindica aumento de 38,7% na bolsa mensal; instituição de data-base anual para reajuste; 13.º salário, chamada de gratificação natalina; aumento da licença-maternidade de 4 para 6 meses; auxílio-alimentação e adicional por insalubridade.

Segundo a categoria, o Estado de São Paulo tem adesão parcial à greve. O Hospital Heliópolis aderiu ontem. Está marcada para amanhã a inclusão na greve dos hospitais Santa Marcelina, Universitário da USP e do Servidor Público Estadual.

Paralisação. No Rio, segundo o vice-presidente da Associação dos Médicos Residentes do Estado do Rio de Janeiro (Amerej), Daniel Cesar, cerca de 3 mil médicos residentes paralisaram suas atividades nos 76 hospitais da rede pública do Estado. Apenas atendimentos de urgência são realizados. O vice-presidente da Amerej assegurou ontem que a categoria só volta ao trabalho após firmar acordo com o governo federal.

Os dados da Amerej foram contestados pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec). Segundo a secretaria, entre os hospitais da rede estadual, apenas o Getúlio Vargas e o Saracuruna contam com médicos residentes e eles estão trabalhando normalmente.

Amanhã, a categoria deve realizar uma passeata no centro do Rio, em direção à Câmara Municipal.