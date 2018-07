Greve de metroviários de Brasília chega ao 2º dia Os trabalhadores metroviários do Distrito Federal entraram hoje no segundo dia de greve. Além dos funcionários operacionais, o movimento grevista conta com a adesão de parte dos empregados da área administrativa, o que fortalece a mobilização da categoria enquanto aguarda um posicionamento do metrô e do governo do DF para buscar uma solução para o impasse. A decisão foi tomada em assembleia realizada na noite de ontem.