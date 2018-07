Greve de ônibus afeta 180 mil em São José dos Campos

Os cerca de 180 mil passageiros de ônibus de São José dos Campos(SP), no Vale do Paraíba, sofrem pelo terceiro dia consecutivo com uma paralisação de toda a frota, de 350 ônibus, operada por 1.852 funcionários, das viações Real, Capital do Vale e São Bento, pertencentes a um mesmo dono. Segundo os trabalhadores, a greve foi motivada pelo temor da categoria de que empresas que estão prestes a assumir o transporte por ônibus na cidade, após vencerem licitação, não garantam aos motoristas e cobradores o pagamento da dívida que as atuais viações têm com a categoria no tocante ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e INSS.