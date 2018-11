Greve de ônibus em Campinas-SP chega ao terceiro dia Motoristas e cobradores mantiveram hoje, pelo terceiro dia consecutivo, a paralisação da categoria em Campinas, no interior paulista. Dos 850 ônibus da frota, 152 (17,8%) circularam pela manhã e 12 (1,4%) à tarde, contrariando determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região de colocar nas ruas 70% da frota nos horários de pico (das 7 às 9 horas e das 17 às 19 horas) e 50% nos demais horários. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou não ser possível mensurar quantos dos 280 mil a 300 mil passageiros que usam o sistema nos dias úteis foram afetados com a greve.