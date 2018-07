Greve de ônibus em Fortaleza entra no 2º dia

Segundo o sindicato, os trabalhadores reivindicam 15% de reajuste salarial, R$ 12,00 de vale-alimentação, R$ 80,00 de cesta básica, plano de saúde, o fim da "dupla pegada", o fim da hora extra não registrada e o fim da dupla função nos micro-ônibus.

Segundo o Sindicato das empresas de Transporte de passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o Tribunal Regional do Trabalho determinou que o Sintro não pode promover uma greve que implique em uma frota operante inferior a 70% do total no horário de pico e 50% nos demais horários. O sindicato da categoria afirma que alguns ônibus ainda estão circulando.