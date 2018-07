Greve de ônibus em Maceió termina após dois dias Os rodoviários e empresários do setor de transportes coletivo chegaram a um acordo que pôs fim a greve dos ônibus em Maceió, após dois dias de paralisação. O acordo foi celebrado após reunião, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, com o procurador Rafael Gazzaneo. Ficou definido um reajuste de 10%, dividido em duas parcelas: 7,28% e 2,72%. O reajuste deve ser concedido a partir do dia 1º de fevereiro. Também foi definido que a data base vai ser sempre discutida no dia 1º de julho. Os grevistas reivindicavam um reajuste de 15%, mas a classe patronal só oferecia 0,72%. No entanto, a proposta de 10% foi aceita pelo Sindicato das Empresas de Transporte Público Urbano de Passageiros de Maceió e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Alagoas. Com isso, em julho, a categoria já inicia as negociações do reajuste salarial 2009/2010. Na discussão do acordo coletivo deste ano, também vai ser negociado o pagamento de cestas básicas aos rodoviários. No final da tarde teve início uma assembleia geral dos rodoviários para deliberar pelo fim da greve. A previsão do sindicato é que os ônibus voltem a circular ainda na noite desta terça-feira.