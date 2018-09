Greve de ônibus em SP será decidida em reunião hoje Motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista realizam, nesta sexta-feira, duas reuniões: uma às 10h, para ser debatido o andamento nas negociações entre o sindicato da categoria e o sindicato patronal; e outra às 16h, para organizar e mobilizar a categoria para uma paralisação na próxima segunda-feira, dia 19. Segundo nota divulgada pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), a categoria e o setor patronal participaram, na tarde desta quinta-feira, de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Em razão de divergências durante as negociações, em torno de uma cláusula social sobre o fim da jornada flexível, as partes não chegaram a um acordo. Na última terça-feira, no TRT, a desembargadora Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva havia oferecido uma última proposição de conciliação: 7% de reajuste salarial retroativo ao dia 1º e participação nos lucros e resultados (PLR) em 1º de setembro de 400 reais para motoristas e 250 reais a cobradores. O Tribunal estabeleceu na ocasião um prazo de 48 horas para o sindicato e os donos de companhias de ônibus se manifestarem e marcou para ontem uma nova reunião.