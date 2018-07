Greve de ônibus prejudica moradores de Itapecerica (SP)

Os motoristas e cobradores exigem melhores condições de trabalho, pagamento de horas extras relativas aos finais de semana e convênio médico. Os funcionários também querem a recontratação de um colega demitido durante as férias. Às 6h, pelo menos 500 pessoas estavam aglomeradas em frente à garagem da empresa, na altura do nº 1.488 da Estrada João Rodrigues de Moraes, no bairro Lagoa. Os grevistas afirmam que só irão liberar os primeiros dos mais de 300 carros caso o dono da empresa apareça e prometa resolver as tais pendências.