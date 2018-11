Greve de policiais civis em Alagoas completa um mês

Para tentar abrir um canal de negociação com o governo, os policiais civis se juntaram a outras categorias em greve e realizam amanhã um "apitaço" contra o governo do Estado. Cerca de sete mil apitos e narizes de palhaço foram comprados para distribuir entre os manifestantes. Os organizadores do protesto pretendem colocar nas ruas cerca de 10 mil pessoas no centro do Maceió.

A manifestação está sendo organizada pelo Comando Unificado dos Servidores Públicos e conta com o apoio da Central Única dos Trabalhadores em Alagoas (CUT/AL). Além dos policiais, participam do protesto várias categorias em greve, a exemplo dos trabalhadores da educação, dos policiais militares, dos servidores do fisco, dos funcionários da Secretaria de Agricultura e órgãos ligados à defesa animal e ao meio ambiente.