Greve de policiais fecha aeroporto em Maceió

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com a falta dos bombeiros no aeroporto, foi solicitada à torre de controle que expedisse uma nota oficial explicando aos pilotos a irregularidade no local. Uma resolução internacional estabelece que os voos só podem acontecer com profissionais dos bombeiros nos aeroportos.

Por conta do documento, os pilotos resolveram alternar os voos para aeroportos vizinhos de Pernambuco, Sergipe e Bahia. De acordo com a Infraero, pelo menos oito voos foram alternados ao longo do dia.

Segundo o superintendente da Infraero, Adilson Pereira, as operações do aeroporto devem estar regularizadas até o começo da manhã de quinta-feira, 12, porque mesmo sem o fim da greve, funcionários de aeroportos que possuem habilidades técnicas de bombeiros substituirão os grevistas.