Greve de policiais militares afeta comércio na BA

"Quando o pessoal soa o alerta a gente fecha rapidinho. Isso tem acontecido todos os dias", disse uma comerciante do bairro de Pituba, que pediu para não ter o nome divulgado.

O comportamento do morador de Salvador mudou com a greve dos policiais militares que já dura nove dias. Nos supermercados, o movimento, embora bem menor que o normal, tem sido mais intenso pela manhã. À tarde, as lojas têm ficado vazias.

"As pessoas comentam que preferem fazer tudo mais cedo, para não ter que sair de casa na parte da tarde, horário em que ocorre a maior parte dos assaltos. As pessoas estão com medo", disse Maria do Amparo Rodrigues, de 23 anos, que trabalha como caixa em uma rede de supermercados da capital baiana.

A uma semana da abertura oficial do carnaval, os bares de Salvador permanecem vazios durante a noite. As ruas estão desertas. Em alguns bairros da periferia da cidade, o comércio, quando abre, fecha mais cedo.

Em cidades vizinhas, como Lauro de Freitas, houve dias em que o comércio ficou fechado o dia inteiro. "Moro em Lauro de Freitas e lá o comércio está fechado. Não é como no centro de Salvador onde se pode ver alguns homens do Exército. Lá não tem policiamento algum", disse a funcionária de uma farmácia localizada na Pituba, área litorânea de Salvador, que também não quis ter seu nome divulgado.

Com medo da violência, as pessoas estão optando, cada vez mais, por ficar em casa. Muitos shows de artistas baianos previstos para essa semana foram cancelados sob a alegação de não haver condições de garantir segurança para o público.

Em compensação, os serviços de entrega aumentaram. Um restaurante de comida chinesa teve ganho de 50% nas entregas durante o período da greve. O salão onde é servida a comida tem ficado vazio, mas os pedidos acabam compensando a queda nos atendimentos. "As pessoas não querem se arriscar e acabam pedindo comida em casa", informou Jairo Alencar, atendente do restaurante. As informações são da Agência Brasil.