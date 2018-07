Greve de professores deixa 1,6 milhão sem aulas na BA Professores das redes de ensino da Bahia paralisaram as atividades e deixaram 1,6 milhão de estudantes sem aulas hoje, dos quais 460 mil em Salvador. Os docentes reivindicam aumento salarial entre 11% e 17%, dependendo da faixa salarial, com reajustes mais altos para as faixas mais baixas. A proposta, encaminhada à prefeitura da capital no dia 21, estava na pauta de votação da Câmara Municipal ontem, mas não houve quórum para a votação. Apenas seis vereadores compareceram, quando o mínimo estabelecido para uma sessão ordinária é de 14.