Greve de professores municipais vai até 4ªf, diz Sinpeem

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ainda não há um balanço sobre o número de funcionários que aderiram à greve nem sequer quantas escolas que estão fechadas por conta da paralisação.

Docentes, gestores e profissionais de apoio manifestam-se para reivindicar uma decisão da Justiça de que as creches fiquem abertas durante as férias escolares. Desde 2008, as unidades são obrigadas a ficar abertas para atender os pais que trabalham. Os profissionais são contra a medida, assim como a Prefeitura.

De acordo com o Sinpeem, que deve divulgar um balanço do primeiro dia de greve no fim da tarde desta segunda, está marcada para quarta-feira, 4, às 14 horas, uma nova assembleia para discutir o rumo da paralisação.