Greve de professores não afeta aulas, diz governo de SP

A greve dos professores estaduais foi anunciada na última sexta-feira, dia 19. Segundo a Apeoesp, 20 mil professores participaram da decisão de suspender as aulas por tempo indeterminado a partir desta segunda. Entre as reivindicações da categoria estão o aumento salarial de 36,74% e a implementação de uma lei nacional, que prevê que 33% da jornada de trabalho dos professores seja destinada à preparação de aulas e à formação continuada.

O governo de São Paulo encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa do Estado que aumentaria o salário dos professores em 8%. No entanto, 6% desse aumento já estaria previsto pela Lei Nacional do Piso Salarial do Magistério Público. Hoje, o salário do professor que trabalha 8 horas por dia é de R$ 2.088,27.