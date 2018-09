Greve de servidores do Judiciário de SP completa 41 dias A greve dos servidores do Judiciário de São Paulo completou hoje 41 dias. Na última quarta-feira, dia 2, centenas de servidores em protesto ocuparam as dependências do Palácio da Justiça, no centro da cidade. A categoria reivindica reposição salarial de 20,16%.