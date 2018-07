Greve do SAMU deixa sergipanos sem atendimento A greve de motoristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Sergipe está fazendo com que 60% dos chamados deixem de ser atendidos. Apenas 29 dos 58 veículos disponíveis em todo Estado estão em serviço, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.