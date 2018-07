Greve dos Correios acaba; TST decidirá sobre reajuste Acabou em todo o País a greve dos funcionários dos Correios, que havia começado no dia 16 de setembro. A informação é da assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). O reajuste salarial dos servidores da estatal será decidido pela Justiça do Trabalho. Nesta segunda-feira, apenas três dos 35 sindicatos da categoria mantinham o movimento, mas em assembleias durante à tarde os grevistas do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e Espírito Santo decidiram voltar ao trabalho.