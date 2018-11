Greve dos Correios atinge 18 Estados, afirma sindicato

Funcionários dos Correios em greve farão assembléias nesta terça-feira, 1º, em todo o País para decidir se mantém ou não a paralisação. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Distrito Federal, Moysés Leme, 60% dos funcionários estão parados, o que representa 80% da área operacional, como os carteiros. Ao todo, a ECT tem 112 mil funcionários. De acordo com Leme, no início da manhã a greve já atingia 18 Estados e havia a possibilidade de novas adesões. A assessoria de imprensa dos Correios não tinha, até o começo da tarde, um balanço da paralisação. A ECT suspendeu preventivamente os serviços Sedex Hoje, Sedex 10 e Disque-Coleta, já que eles operam com hora marcada. Um pequeno grupo de grevistas realizava, até as 13 horas, uma manifestação em frente ao Ministério das Comunicações, em Brasília, pedindo aumento de salários e participação na elaboração de um plano de carreira. O presidente do Sindicato informou que os grevistas querem que o governo cumpra o acordo feito em março, quando os funcionários ficaram em greve por uma semana. O acordo previa a elaboração de um plano de cargos e salários, com a participação dos funcionários, o que não vem ocorrendo, de acordo com Leme. A categoria reivindica também a incorporação ao salário de um abono, a título de periculosidade, pago nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Segundo Leme, o salário de 40 mil carteiros e 12 mil atendentes dos Correios é de R$ 603,00 mensais, que os grevistas querem aumentar para R$ 1.119,00, quase o dobro. (com Giuliana Vallone, do estadao.com.br)