Greve dos servidores da Saúde no DF é encerrada A greve dos servidores da Saúde do Distrito Federal (DF) terminou, anunciou o governo distrital em nota oficial na tarde de hoje. Na nota, a Secretaria de Administração Pública explica que restabeleceu o diálogo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do DF (Sindsaúde) e assumiu compromissos com os servidores.