Greve dos vigias deixa 573 agências bancárias fechadas em SP

A greve dos vigilantes impediu nesta quarta-feira, 4, o funcionamento de 532 agências bancárias na capital paulista e de 41 em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), como a São Paulo tem cerca de 2,2 mil agências, aproximadamente 20% delas não abriram. No primeiro dia da paralisação, 628 bancos ficaram fechados nas duas cidades. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que na terça-feira, 3, teve três agências com o atendimento afetado por falta de vigilantes, informou que todas as unidades na capital funcionaram normalmente nesta quarta. Conforme a Lei Federal 7.102/83, os bancos não podem abrir sem pelo menos dois vigias.O Sindicato dos Bancários afirmou que a determinação está sendo seguida pelos bancos Nossa Caixa, Banco do Brasil, Real, Santander, HSBC, Unibanco, Safra, Caixa Econômica Federal e Itaú, mas não pelo Bradesco. Em nota, o Bradesco informou que "o objetivo (do banco) é atender a todos os seus clientes e usuários", mas não deu maiores detalhes sobre o cumprimento da legislação. Em nota, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região afirmou que estuda medidas jurídicas para que as agências que funcionaram sem vigilantes sejam fechadas. "Estamos registrando Boletins de Ocorrência com o descumprimento da lei, arquivando fotos de estabelecimentos bancários operando sem segurança, para cobrar medidas judiciais contra os bancos que não estão cumprindo a determinação", disse o presidente da entidade, Luiz Cláudio Marcolino. Por volta das 15 horas desta quarta, foi iniciada uma audiência de conciliação no Tribunal Regional de Trabalho da 2ª Região para definir os rumos da greve. A audiência está sendo presidida pela relatora do processo, desembargadora Cátia Lungov, e conta com a participação dos sindicatos que representam os trabalhadores e as empresas. Segundo o Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo (Seevissp), no entanto, a greve pode continuar, já que o aumento de salário oferecido pelo sindicato patronal aos profissionais da categoria foi rejeitado nesta quarta-feira. (Com Aluísio Alves, da Reuters)