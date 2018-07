Greve dos vigilantes fecha os bancos em Sorocaba-SP

A categoria cobra o pagamento do adicional de periculosidade aprovado por lei em dezembro do ano passado. Em razão da falta de segurança, as agências bancárias suspenderam o atendimento. Durante a manhã, alguns bancos já exibiam cartazes informando que não haveria atendimento ao público. Filas imensas formaram-se nos caixas eletrônicos. Como a reposição do dinheiro não era feita, a maioria dos equipamentos estava indisponível para saque no meio da tarde.

O Sindicato dos Vigilantes de Sorocaba, que aderiu à paralisação nacional da categoria, reúne dois mil trabalhadores na região. De acordo com o presidente Sérgio Ricardo dos Santos, a greve foi programada por um dia para alertar os empresários sobre o descumprimento da lei federal que garante um adicional de 30% nos salários a título de periculosidade. Os vigilantes voltam ao trabalho na quinta-feira (21).