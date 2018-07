Greve em Aeroparque argentino faz TAM cancelar 5 voos

Em nota, a empresa ressaltou que as operações nos aeroportos de Buenos Aires/Ezeiza e Rosário não foram impactadas.

A TAM informou que os clientes prejudicados podem contatar a Central de Vendas pelo telefone 4002-5700 (capitais) e 0300-570-5700 (demais localidades), no Brasil, e 0810-333-3333, na Argentina, e efetuar a remarcação de seus bilhetes com isenção de taxas e da diferença tarifária para viagens até 17 de abril.

Gol

A Gol também está orientando os passageiros dos voos que partem do Aeroparque a entrar em contato com a companhia. "A Gol destaca que não está medindo esforços para minimizar os impactos a seus clientes." Em nota, a companhia informou que os telefones para contato são SAC (0800 704 0465), no Brasil, e o número 0810 2663 131, na Argentina.