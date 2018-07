Greve faz MEC prorrogar data de matrícula do Sisu

A greve das instituições federais de ensino obrigou o Ministério da Educação (MEC) a mudar o calendário do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do meio do ano. O prazo de matrícula foi estendido em sete dias e vai, agora, de 29 de junho a 9 de julho.

Em nota, o MEC afirma que a medida é preventiva. "Essa é mais uma precaução do ministério para permitir que todos os estudantes aprovados no Sisu possam fazer sua matrícula sem nenhum problema", diz, na nota, o secretário de educação superior da pasta, Amaro Lins. Apesar de o motivo ser a greve, o texto não cita o movimento diretamente.

Mais de 50 instituições já estão em greve há 36 dias. A adesão dos servidores técnicos, no dia 11, pressionou ainda mais os prazos do processo. São eles os responsáveis pelas matrículas, que devem ser presenciais.

No dia 18, o Estado mostrou que, das 30.548 vagas oferecidas nesse processo de seleção, 75% estavam em instituições em greve. Não há novo balanço da paralisação após os institutos federais também entrarem no movimento de forma mais efetiva - mais de 25 pararam ao longo da semana.

Plano de carreira. O Ministério do Planejamento é o responsável por apresentar a proposta do governo para o novo plano de carreira, principal reivindicação do movimento grevista. Havia uma reunião marcada para o dia 19, entre o ministério e os sindicatos, mas a pasta desmarcou o encontro e uma nova data não foi anunciada.

As inscrições do Sisu terminaram ontem, com mais de 500 mil interessados. Com a alteração no calendário, o resultado da primeira chamada será divulgado na segunda-feira. A segunda chamada será dia 13 de julho e as matrículas, deverão ser feitas entre 17 e 18 de julho. Alunos não aprovados nas duas primeiras chamadas poderão declarar interesse na lista de espera entre 13 e 19 de julho. A convocação desses candidatos ocorrerá a partir de 24 de julho.