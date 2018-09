Greve fecha nove farmácias Dose Certa em São Paulo A greve dos trabalhadores da Fundação para o Remédio Popular (Furp), ligada à Secretaria de Estado da Saúde, prejudicou o funcionamento de nove Farmácias Dose Certa, que distribui medicamentos em todo Estado de São Paulo. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos e Região (Sindiquímicos), que começou a paralisação na última quinta-feira, divulgou que uma reunião com a Superintendência da Furp está marcada para amanhã. A fundação entrou com uma ação cautelar e pedido de liminar junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região de São Paulo, a fim de manter em funcionamento 30% dos atendimentos para os serviços essenciais.