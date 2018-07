Greve fecha unidades do Carrefour na Bélgica

Uma greve em protesto contra cortes de empregos provocou ontem o fechamento de um terço dos hipermercados operados pelo grupo francês Carrefour, a segunda maior varejista do mundo, na Bélgica. A greve, realizada um dia depois de o Carrefour anunciar que 1.672 empregos serão cortados e 21 lojas desativadas em consequência da segunda reestruturação em três anos da companhia no país, também levou ao fechamento de um quarto dos supermercados da rede.

Foram afetadas 18 das 56 principais lojas do Carrefour e 15 dos 61 pontos de vendas menores, de acordo com o porta-voz da empresa, Lars Vervoort. A representante sindical Irene Petre afirmou que não houve uma convocação de greve organizada, mas apenas ações espontâneas de greve. Os três principais sindicatos belgas farão reuniões hoje para chegar a um acordo sobre um plano comum, segundo Irene Petre. Além dos cortes de vagas anunciados pelo grupo, o Carrefour pretende ainda congelar os salários dos funcionários que permanecerem na companhia.

CHOQUE

O anúncio dos cortes do Carrefour na Bélgica, feito na terça-feira, provocou reações em todo o país. Em seu website, o jornal belga Le Soir qualificou o plano como um verdadeiro "terremoto social", enquanto Rudy Demotte, líder de governo da região de língua francesa da Bélgica, a Valônia, disse que este será um "novo choque" para os funcionários do grupo.

O Carrefour insiste que as mudanças são necessárias para a estabilização de suas operações na Bélgica. As medidas foram tomadas uma semana depois de a empresa anunciar que estava revendo suas operações belgas, já que há anos vem enfrentando uma concorrência acirrada no varejo dos grupos belgas Delhaize e Colruyt, e de supermercados como Aldi e Lidl, que vendem mercadorias com desconto.

"Nosso desempenho tem sido muito mais fraco do que o dos nossos concorrentes, e desde 2004 observamos a cada ano um declínio no giro financeiro dos nossos hipermercados na Bélgica, num período em que o setor estava crescendo", disse Gerard Lavinay, presidente do Carrefour Bélgica, numa entrevista coletiva.

Segundo o presidente do grupo francês, o sueco Lars Olofsson, o Carrefour não pretende sair da Bélgica, onde o grupo emprega 16 mil pessoas, mas as operações continuarão numa "base redefinida". Os dirigentes do grupo varejista disseram, além disso, que o grupo Mestdagh está interessado em adquirir 17 supermercados belgas do Carrefour e, possivelmente, três hipermercados.

O grupo planeja também aumentar o número das suas franquias na Bélgica e investir 300 milhões, num período de três anos, na reforma de lojas no país. O objetivo do Carrefour é cortar as despesas gerais, economizando 25 milhões entre 2009 e 2012. O Carrefour opera atualmente 56 hipermercados, 378 supermercados e 191 pequenas lojas de conveniência na Bélgica.